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Во время налета украинского дрона пострадали два сотрудника МЧС

Двое сотрудников МЧС ранены при атаке БПЛА во время тушения пожара в Донецке
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Светлана Шевченко/РИА Новости

Двое пожарных пострадали при атаке украинского беспилотника в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

По данным ведомства, утром 22 июля пожарные ликвидировали возгорание на полигоне твердых бытовых отходов в Петровском районе Донецка. В этот момент огнеборцев атаковал украинский дрон. В результате старшего пожарного и водителя госпитализировали, предварительный диагноз — акубаротравма. Кроме того, в результате налета беспилотника была повреждена пожарная техника.

До этого украинские дроны-камикадзе атаковали продовольственный магазин в поселке Теткино Глушковского района Курской области. В результате удара по зданию возник пожар. Возгорание ликвидировало подразделение спасателей и силы добровольной пожарной дружины.

Кроме того, после атаки дронов ВСУ возникли пожары в недействующем с 2022 года здании Детского дома и одном многоквартирном доме.

Ранее в Белгородской области дрон ВСУ атаковал автомобиль.

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