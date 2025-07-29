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ВСУ атаковали города в ДНР

В ДНР заявили, что ВСУ массированно атакуют ударными БПЛА несколько городов
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Станислав Красильников/РИА Новости

Украинские войска атаковали несколько городов ДНР ударными беспилотниками. Об этом заявили в Telegram-канале управления по документированию военных преступлений Украины при администрации республики.

«Противник массированно атакует ударными БПЛА сразу несколько городов республики», — говорится в сообщении.

Последствия атак уточняются.

Как передает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента, в несколько районах Донецка после взрывов пропало электричество.

По информации агентства, дрон ВСУ атаковал бизнес-центр в Донецке. В результате удара повреждено остекление здания. Попадание дрона пришлось около входа в помещение. На месте обнаружены фрагменты БПЛА с микросхемами.

Вечером 28 июля сотрудники МЧС России подверглись атаке беспилотного летательного аппарата в Энергодаре. Повреждения получила пожарная техника, люди не пострадали.

Ранее в Белгородской области при ударе дрона ВСУ пострадала женщина.

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