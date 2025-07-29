ВСУ атаковали города в ДНР

Украинские войска атаковали несколько городов ДНР ударными беспилотниками. Об этом заявили в Telegram-канале управления по документированию военных преступлений Украины при администрации республики.
«Противник массированно атакует ударными БПЛА сразу несколько городов республики», — говорится в сообщении.
Последствия атак уточняются.
Как передает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента, в несколько районах Донецка после взрывов пропало электричество.
По информации агентства, дрон ВСУ атаковал бизнес-центр в Донецке. В результате удара повреждено остекление здания. Попадание дрона пришлось около входа в помещение. На месте обнаружены фрагменты БПЛА с микросхемами.
Вечером 28 июля сотрудники МЧС России подверглись атаке беспилотного летательного аппарата в Энергодаре. Повреждения получила пожарная техника, люди не пострадали.
Ранее в Белгородской области при ударе дрона ВСУ пострадала женщина.