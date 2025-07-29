На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Якутии тушат лесной пожар

Минэкологии: спасатели локализуют крупный лесной пожар в Таттинском районе Якутии
true
true
true
close
ФБУ «Авиалесоохрана»/РИА «Новости»

Спасатели локализуют крупный лесной пожар в Таттинском районе Якутии. Об этом сообщает пресс-служба министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства республики.

В Таттинском районе Якутии введен режим ЧС. Площадь возгорания составляет 50 га лесной площади. В борьбе с пожаром задействован 61 человек — сотрудники из разных отделений Авиалесоохраны и «Якутлесресурса».

19 июля в Крыму потушили ландшафтный пожар вдоль трассы Евпатория — Симферополь, распространившийся на 40 га. В ведомстве уточнили, что в борьбе с возгоранием участвовали 147 человек и 38 единиц техники. Существовала угроза распространения огня на село Скворцово. К 16:00 пожар удалось локализовать.

До этого премьер-министр провинции Манитоба (Канада) Ваб Кинью объявил об эвакуации 17 тыс. человек из-за лесных пожаров. Эвакуировали город Флин-Флон с населением в 5 тыс. человек, а также некоторые другие одиноко стоящие города и общины коренных народов Пимичикамак и Пукатавага. Пункты временного размещения для затронутых этими мерами развернули в столице Манитобы Виннипеге.

Ранее Путин наградил главу МЧС Крыма медалью «За отвагу на пожаре».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами