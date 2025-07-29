В Якутии тушат лесной пожар

Спасатели локализуют крупный лесной пожар в Таттинском районе Якутии. Об этом сообщает пресс-служба министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства республики.

В Таттинском районе Якутии введен режим ЧС. Площадь возгорания составляет 50 га лесной площади. В борьбе с пожаром задействован 61 человек — сотрудники из разных отделений Авиалесоохраны и «Якутлесресурса».

19 июля в Крыму потушили ландшафтный пожар вдоль трассы Евпатория — Симферополь, распространившийся на 40 га. В ведомстве уточнили, что в борьбе с возгоранием участвовали 147 человек и 38 единиц техники. Существовала угроза распространения огня на село Скворцово. К 16:00 пожар удалось локализовать.

До этого премьер-министр провинции Манитоба (Канада) Ваб Кинью объявил об эвакуации 17 тыс. человек из-за лесных пожаров. Эвакуировали город Флин-Флон с населением в 5 тыс. человек, а также некоторые другие одиноко стоящие города и общины коренных народов Пимичикамак и Пукатавага. Пункты временного размещения для затронутых этими мерами развернули в столице Манитобы Виннипеге.

Ранее Путин наградил главу МЧС Крыма медалью «За отвагу на пожаре».