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Крымское село защитили от бушующего на 40 га пожара

МЧС России: в Крыму потушили ландшафтный пожар на 40 га
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В Крыму потушили ландшафтный пожар (неконтролируемое возгорание, стихийно возникающее и распространяющееся в природе) вдоль трассы ЕвпаторияСимферополь, распространившийся на 40 га. Об этом сообщает в Telegram-канале МЧС России.

В ведомстве уточнили, что в борьбе с возгоранием участвовали 147 человек и 38 единиц техники. Существовала угроза распространения огня на село Скворцово. К 16:00 пожар удалось локализовать.

О возгорании в Сакском районе полуострова стало известно днем. Огонь быстро распространялся из-за ветра и высокой температуры воздуха. Из-за сильного задымления было ограничено движение на участке автодороги из Симферополя в Евпаторию, так как горел сухостой по обеим сторонам трассы. Однако спустя примерно полчаса движение транспорта возобновили.

Ранее Путин наградил главу МЧС Крыма медалью «За отвагу на пожаре».

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