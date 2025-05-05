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Путин наградил главу МЧС Крыма медалью «За отвагу на пожаре»

Путин присвоил медаль «За отвагу на пожаре» министру чрезвычайных ситуаций Крыма
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МЧС Республики Крым

Министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Алексей Еременко удостоен медали «За отвагу на пожаре» указом президента России Владимира Путина. Указ главы государства о награждении госнаградами опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе отмечаются мужество и самоотверженность, проявленные Еременко при тушении пожаров и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории полуострова.

«Наградить медалью «За отвагу на пожаре» Ерёменко Алексея Михайловича - министра чрезвычайных ситуаций Республики Крым», — говорится в сообщении.

В апреле Киевский районный суд Симферополя приговорил экс-главу МЧС Крыма Сергея Садаклиева к 5,5 года колонии и штрафу в 1,75 миллиона рублей за взяточничество. Помимо срока и штрафа, суд запретил Садаклиеву занимать руководящие должности в течение семи лет.

Ранее Путин поручил МЧС своевременно реагировать на лесные пожары.

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