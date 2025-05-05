Путин наградил главу МЧС Крыма медалью «За отвагу на пожаре»

Министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Алексей Еременко удостоен медали «За отвагу на пожаре» указом президента России Владимира Путина. Указ главы государства о награждении госнаградами опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе отмечаются мужество и самоотверженность, проявленные Еременко при тушении пожаров и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории полуострова.

«Наградить медалью «За отвагу на пожаре» Ерёменко Алексея Михайловича - министра чрезвычайных ситуаций Республики Крым», — говорится в сообщении.

В апреле Киевский районный суд Симферополя приговорил экс-главу МЧС Крыма Сергея Садаклиева к 5,5 года колонии и штрафу в 1,75 миллиона рублей за взяточничество. Помимо срока и штрафа, суд запретил Садаклиеву занимать руководящие должности в течение семи лет.

Ранее Путин поручил МЧС своевременно реагировать на лесные пожары.