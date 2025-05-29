В канадской Манитобе начались массовые эвакуации из-за лесных пожаров

Премьер Манитобы в Канаде объявил об эвакуации 17 тыс. человек из-за пожаров

Премьер-министр провинции Манитоба Ваб Кинью в Канаде объявил об эвакуации 17 тыс. человек из-за лесных пожаров. Его слова передает France24.

Эвакуируют город Флин-Флон с населением в 5 тыс. человек, а также некоторые другие одиноко стоящие города и общины коренных народов Пимичикамак и Пукатавага. Пункты временного размещения для затронутых этими мерами будут развернуты в столице Манитобы Виннипеге.

«Это самая крупная эвакуация, которую видела Манитоба на памяти большинства людей. Именно поэтому наше правительство ввело режим чрезвычайного положения по всей провинции, чтобы мы могли оперативно реагировать на этот кризис», — подчеркнул Кинью.

В связи с введением режима ЧС помощь спасателям в тушении пожаров оказывают военные.

До этого свыше 4 тыс. канадцев эвакуировали из-за лесных пожаров в провинции Саскачеван. По словам представителей местных властей, лесных пожаров подобной интенсивности в регионе не было уже около двух десятилетий.

27 мая лесной пожар привел к перебоям с добычей газа и нефти в канадской Альберте. В этом регионе находятся крупнейшие месторождения газа и нефти в стране.

Ранее бушующие в Забайкалье пожары сняли из космоса.