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Дачникам рассказали, как вырастить букет к 1 сентября

Агроном Викулов: удаление боковых побегов поможет вырастить букет к 1 сентября
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Дачники могут подготовить гладиолусы, гортензии, астры, декоративные подсолнухи и георгины, которые были посажены заранее, к наступлению 1 сентября, чтобы собрать большой букет. Об этом «Москве 24» рассказал агроном Владимир Викулов.

По его словам, прежде всего стоит удалить боковые побеги, чтобы они не забирали часть питания и позволили основному цветку максимально развиваться. Помимо этого, важно тщательно следить за состоянием растений и предотвращать развитие болезней.

«Например, если на листьях появились «ржавые» пятна, важно сразу обработать их фунгицидом (вещество, предназначенное для борьбы с грибковыми заболеваниями — Прим. ред.)», — отметил Викулов.

Доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения, биолог Виталий Наполов рассказал газете «Известия», что на садовых участках средней полосы России можно встретить множество ядовитых растений, представляющих опасность для здоровья. Среди наиболее опасных видов эксперт выделил болиголов, белену, белладонну, аконит, паслен черный и борщевик Сосновского.

Агроном также посоветовал обрабатывать цветы от вредителей, в том числе от тли и слизней.

Доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Роман Опарин до этого говорил, что некоторые полевые цветы могут стать причиной серьезного отравления и тяжелой аллергии. Так, среди самых опасных растений он выделил болиголов пятнистый, чей кониин вызывает паралич дыхания, белену черную, провоцирующую галлюцинации и тахикардию, а также аконит (борец), сок которого ведет к тяжелейшим отравлениям.

Ранее россиян предупредили о мошеннической схеме с доставкой цветов.

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