Названы опасные полевые цветы, которые могут вызвать аллергию и отравление

Некоторые полевые цветы могут стать причиной серьезного отравления и тяжелой аллергии. Об этом Life рассказал доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Роман Опарин.

Так, среди самых опасных растений он выделил болиголов пятнистый, чей кониин вызывает паралич дыхания, белену черную, провоцирующую галлюцинации и тахикардию, а также аконит (борец), сок которого ведет к тяжелейшим отравлениям. Кроме того, ядовитым является ландыш майский. Наперстянка пурпурная может вызвать остановку сердца у кошек и собак. Особенно опасен для животных и дельфиниум.

«Бережное отношение к природе – залог сохранения биоразнообразия. Выбирайте безопасные альтернативы: выращивайте садовые цветы или создавайте гербарии из разрешённых растений», — заключил Опарин.

Врач-терапевт, кандидат медицинских наук, эксперт телеканала «Доктор» Алексей Хухрев до этого говорил, что некоторые лекарства могут вызвать у пациентов повышенную чувствительность кожи к солнечному свету, что грозит аллергией на солнце. По его словам, такие риски есть у тех, кто принимает антибиотики (фторхинолоны — ципрофлоксацин, офлоксацин, моксифлоксацин; тетрациклины — доксициклин, тетрациклин; сульфаниламиды и другие). Кроме того, реакцию могут спровоцировать некоторые гормональные мази.

Ранее была названа самая опасная, внезапно возникающая аллергия.