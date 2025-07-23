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Россиян предупредили о мошеннической схеме с доставкой цветов

Специалист Воронин: мошенники стали чаще использовать схему с доставкой цветов
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Karana/Shutterstock/FOTODOM

Мошенники в последнее время стали чаще использовать для обмана россиян схему с фальшивой доставкой цветов. Они пишут гражданам под видом сотрудников магазинов и сервисов доставки, уточняют адрес и время получения, а затем просят прислать для подтверждения код из СМС, который на самом деле позволяет им получить доступ к «Госуслугам», предупредил в беседе с RT замдиректор по трансферу технологий Центра компетенций НТИ по направлению «Технологии хранения и анализа больших данных» на базе МГУ Тимофей Воронин.

«Упор в схеме делается на неожиданность и заинтересованность людей в получении подарков. Сообщения рассылаются массово — и мужчинам, и женщинам», — подчеркнул специалист.

Отметим, что наряду с этим злоумышленники начали активно обманывать граждан в летнее время мнимой установкой кондиционеров. Как уточняет газета «Известия», они также связываются с гражданами и предлагают им кондиционеры по низкой стоимости с быстрой доставкой. При этом они создают поддельные сайты популярных интернет-магазинов, курьерских служб, сервисов объявлений и профильных сервисов по поиску мастеров. Когда пользователь пытается внести предоплату за товар или услуги мастера на таком непроверенном ресурсе, то после введения данных банковской карты у него списываются все деньги.

Если человеку приходит сообщение в мессенджере, СМС или поступает звонок от служб доставки и магазинов, то нужно отнестись к этому максимально подозрительно, подчеркнул Воронин. Если собеседник просит назвать код, то нужно сразу же прервать общение – настоящие представители компаний никогда не просят назвать им никакие коды и прочие данные.

Кроме того, важно внимательно изучать информацию об отправителях таких «кодов получения». Сегодня многие люди доверяют этой схеме и в результате теряют доступ к своему аккаунту на «Госуслугах», заключил эксперт.

Ранее россиян предупредили о способах кражи мобильных номеров мошенниками.

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