Пострадавшие при ЧП в Астрахани получат компенсации

Компенсации будут выплачены жильцам частично обрушившегося дома в Астрахани. Об этом рассказал РИА Новости пресс-секретарь губернатора региона Роман Ядыкин.

«По мере поступления заявлений жильцам будут выплачены по 15650 рублей. В случае полной утраты имущества — около 156 тысяч рублей, при частичной — около 74 тысяч рублей», — уточнил он.

28 июля в Астрахани обрушилась часть многоквартирного жилого дома. Спасатели приступили к разбору конструкций и эвакуации жильцов. Инцидент произошел на улице Ляхова, 6. По информации МЧС России, обрушилась часть квартир с первого по пятый этажи без последующего возгорания.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту инцидента. Пострадали три человека, продолжается разбор завалов и поиск людей под обломками. Дом признали аварийным еще шесть лет назад, но расселение началось только в 2025 году. Жильцы не раз жаловались на затопление подвала, трещины в стенах и проседающий фундамент. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Саратове завершили поисково-спасательные работы после взрыва в доме.