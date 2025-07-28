«Возвращаюсь, а подъезда нет». В Астрахани обрушилась часть дома, под завалами ищут людей

По факту обрушения подъезда в пятиэтажке в Астрахани возбудили уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту обрушения части подъезда жилого дома в Астрахани. Пострадали три человека, продолжается разбор завалов и поиск людей под обломками. Дом признали аварийным еще шесть лет назад, но расселение началось только в 2025 году. Жильцы не раз жаловались на затопление подвала, трещины в стенах и проседающий фундамент.

По факту обрушения подъезда жилого дома в Астрахани возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

«Возбуждено уголовное дело по факту обрушения части подъезда жилого дома по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 293, ст. 168 УК РФ («Халатность, уничтожение имущества по неосторожности»)», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.

В данный момент на месте происшествия находятся следователи, они устанавливают все обстоятельства произошедшего. МЧС сообщает о трех пострадавших , которых извлекли из-под завалов.

«Высота завала достигает второго этажа, объем — несколько сотен кубометров. В основном — это кирпич и сложившиеся железобетонные перекрытия», — сообщили ТАСС в оперативных службах.

В МЧС не исключают, что под обломками могут находиться люди. Спасатели регулярно объявляют минуты тишины, чтобы услышать, есть ли кто-нибудь под завалами.

В настоящее время утечек газа не фиксируется. Дом также отключен от остальных коммуникаций. Спасатели эвакуировали более 20 человек.

«Я живу в соседнем подъезде. Вышла в магазин <...> Возвращаюсь, а подъезда нет. Я бегом в квартиру, там у меня ребенок остался. Взяла дочку, документы и на улицу», — рассказала kp.ru местная жительница Елена. Она призналась, что квартиру в этом доме снимает. О том, что дом аварийный знала, но заявила, что цена на жилье была низкая.

Аварийный дом

Пятиэтажный кирпичный дом по адресу Ляхова, 6 был признан аварийным еще в 2019-м году. Ura.ru сообщает о жалобах жильцов на затопленный сточными водами дом, трещины на стенах и просевший фундамент. Зданию больше 60 лет.

По разным данным, расселение аварийного дома должно было начаться в 2022-м или в 2024 году, однако по факту началось только в этом. Снести дом планировали в апреле 2025 года, однако на момент обрушения подъезда работы даже не начинались.

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Портал «АБН24» отмечает, что незадолго до обрушения подъезда очевидцы заметили на стене дома «внушительную» трещину.

Кроме того, Telegram-канал Mash сообщает, что фундамент пятиэтажки могло размыть водой, жильцы почти месяц жаловались на затопленные подвалы домов на улице Ляхова, 6 и 8. По их словам, представители водоканала не реагировали на просьбы в ремонте или осмотре помещений.

«Все просто ждут обрушения?»

Mash отмечает, что жильцы дома занижали цены на квартиры в пять раз, чтобы избавиться от них и получить какие-то деньги. Всего в доме 24 квартиры. В 2024 году жители продали две однокомнатные квартиры в нем за 750 тыс. рублей и за 1 млн рублей.

Портал «Астрахань.ру» в июне опубликовал материал об аварийных домах в городе, обратив внимание на Ляхова 6.

«Во дворе стоит невыносимый запах, весь двор буквально усыпан мусором. Как можно здесь жить — непонятно», — говорится в публикации.

Один из жителей заявил, что чиновники не обращали внимания на жалобы жильцов аварийного дома, так как считали их «асоциальными элементами».

«Но есть и нормальные жильцы, крыша протекает, стены трескаются. Сколько раз тревогу били, или все просто ждут обрушения?» — приводит издание слова жильца.

В пресс-службе губернатора Астраханской области допустили, что восстанавливать дом не будут.

«Пять лет назад дом был признан аварийным. Обсуждается версия, что его восстановление нецелесообразно. Скорее всего, так и будет», — приводит сообщение властей «Интерфакс».