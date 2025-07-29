Стало известно, сколько россиян испытывают стресс на работе

RT: каждый третий россиянин никому не рассказывает о постоянном стрессе на работе

Большинство россиян предпочитают самостоятельно справляться со стрессом на работе и никому не жаловаться – об этом сообщили 34% участников соответствующего опроса. С руководством обсудить эту тему готовы лишь 8% работников, а с коллегами – 22%, цитирует RT результаты исследования.

Отметим, что сегодня большинство жителей России продолжают получать рабочие сообщения даже во время отдыха – об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на данные экспертов. Даже в отпуске каждый третий подчиненный опасается конфликта с руководителем из-за молчания. Только 9% заявляют, что коллеги уважают их право на отдых и не беспокоят вовсе.

Все это является причиной постоянного стресса, о котором наиболее часто сотрудники российских компаний рассказывают близким – семье, друзьям (36%).

Что касается способов борьбы с этим состоянием, то специальные программы поддержки ментального здоровья лишь в 10% компаний, а пользовались возможностью ими воспользоваться 4% работников. В 90% случаев подобных программ не предусмотрено, в 89% компаниях ни HR, ни руководители не поднимают вопросы ментального состояния работников, не обсуждают с ними стресс, выгорание или конфликты.

При этом почти половина опрошенных (47%) заявили, что, по их мнению, именно начальство должно выступать инициатором подобных бесед. Внешнему специалисту эту задачу отвели 24% сотрудников, HR-специалисту – 16%. Самостоятельно начать разговор о ментальном состоянии готовы лишь 5% опрошенных россиян.

Среди эффективных мер борьбы со стрессом респонденты выделили денежную компенсацию за переработки (72%), оплату компанией консультаций психологов (50%), а также разгрузочные дни, когда сотрудником позволяется не быть на связи (40%). Среди других вариантов опрошенные предложили такие меры, как курсы по развитию эмоционального интеллекта (31%), введение персональных часов «глубокой» работы без встреч (21%), право отказаться от участия в совещаниях, если у сотрудника много задач (16%). Еще 10% выделили исключение постоянных переработок и распределение нагрузки.

Исследование сервиса по поиску работы и персонала «Зарплата.ру» и Русской школы управления подготовлено на основе опроса с множественными вариантами ответа, в котором участвовали 1,6 тыс. жителей всех федеральных округов России.

Постоянный стресс на работе и переживания чреваты хронической головной болью – об этом сообщила врач-невролог Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Пирогова, доцент, д.м.н. Светлана Сергеева. По ее словам, такая боль похожа на сдавливание головы обручем, она может сопровождаться учащенным пульсом и повышенным артериальным давлением. Пациенты могут сталкиваться с тревожностью, проблемами со сном и невозможностью полноценно восстановиться, предупредила Сергеева.

Ранее россиян предупредили о негативном влиянии переработок на мозг.