Россиян предупредили о негативном влиянии переработок на мозг

Регулярные переработки могут изменить структуру мозга и привести к ухудшению когнитивных способностей. Об этом «Пятому каналу» рассказала лайф-коуч Алена Борьессон.

По ее словам, они также грозят эмоциональной нестабильностью и могут усложнить процесс принятия решений. Она уточнила, что в этом случае мозг будет работать не на развитие, а на выживание.

Эксперт подчеркнула, что большое количество работы требует длительного процесса восстановления. Она посоветовала делать паузы в течение дня, отдыхать от мобильного телефона, гулять и наладить сон.

«Все это не поблажки, а условия для ясного и эффективного мышления и работы. Также, как мы не можем перестать дышать и ожидать от нашего организма, что он будет продолжать нормально функционировать, точно также мы не можем отказаться от восстановления и ожидать от себя фокуса, мотивации и продуктивности», — заключила Борьессон.

Исследование до этого показало, что многие россияне вынуждены летом работать больше, чем в другие сезоны – об этом сообщили 28% участников соответствующего опроса. Справляться с этим большинству из них помогают хороший сон, витамины и хобби.

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