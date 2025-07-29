Силы ПВО отразили атаку украинских БПЛА в Смоленской области

Губернатор Анохин: силы ПВО сбили два дрона ВСУ в Смоленской области

В Смоленской области силы противовоздушной обороны (ПВО) минувшей ночью сбили два беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Василий Анохин.

По его словам, оперативные службы были направлены на место падения обломков дронов.

«По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — написал чиновник.

Незадолго до этого временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об отражении атак украинских беспилотников в Каменске-Шахтинском, Сальске, Волгодонске, Боковском и Тарасовском районах.

По информации РЖД, на железнодорожной станции Сальск произошло нарушение работы контактной сети. Причина — падение обломков БПЛА. В результате движение поездов через ж/д станцию было приостановлено.

Прошедшей ночью силы ПВО также уничтожили вражеский дрон в Ленинградской области.

Ранее в Госдуме предложили ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.