На юге Москвы тушат пожар в жилом доме

На юге Москвы сотрудники МЧС России ликвидируют пожар, вспыхнувший в одной из квартир многоэтажного жилого дома. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Инцидент произошел на Загородном шоссе. После поступления сигнала о возгорании пожарные оперативно прибыли на место и приступили к тушению.
К ликвидации огня привлечены 16 специалистов и четыре единицы техники.
Информация о пострадавших и причинах происшествия уточняется.
Накануне в городе Новошахтинск в Ростовской области загорелся торговый центр «Русь» на площади 1300 кв. м. Инцидент произошел на улице Ленина. Изначально площадь пожара оценивали в 30 кв. м, однако огонь быстро распространился. Сейчас в устранении огня участвовали 84 человека и 29 единиц техники.
Отмечается, что в момент начала пожара в здании не было людей. Граждан просят избегать района происшествия и не мешать работе спецтехники.
Ранее были опубликованы новые материалы дела о пожаре в ТЦ «Пассаж» в Ухте.