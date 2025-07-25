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На юге Москвы тушат пожар в жилом доме

МЧС: в Москве ликвидируют пожар в многоэтажке на Загородном шоссе
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На юге Москвы сотрудники МЧС России ликвидируют пожар, вспыхнувший в одной из квартир многоэтажного жилого дома. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел на Загородном шоссе. После поступления сигнала о возгорании пожарные оперативно прибыли на место и приступили к тушению.

К ликвидации огня привлечены 16 специалистов и четыре единицы техники.

Информация о пострадавших и причинах происшествия уточняется.

Накануне в городе Новошахтинск в Ростовской области загорелся торговый центр «Русь» на площади 1300 кв. м. Инцидент произошел на улице Ленина. Изначально площадь пожара оценивали в 30 кв. м, однако огонь быстро распространился. Сейчас в устранении огня участвовали 84 человека и 29 единиц техники.

Отмечается, что в момент начала пожара в здании не было людей. Граждан просят избегать района происшествия и не мешать работе спецтехники.

Ранее были опубликованы новые материалы дела о пожаре в ТЦ «Пассаж» в Ухте.

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