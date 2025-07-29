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В полиции Нью-Йорка раскрыли подробности о стрельбе на Манхэттене

Стрельбу на Манхэттене в Нью-Йорке устроил мужчина с психическими заболеваниями
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Idris Solomon/Reuters

Мужчина, который устроил стрельбу в бизнес-центре на Манхэттене в Нью-Йорке, имел документально подтвержденную историю психических заболеваний. Об этом сообщила комиссар полиции города Джессика Тиш, передает телеканал CNN.

Она рассказала, что стрелком оказался 27-летний Шэйн Тамура из Лас-Вегаса. По словам комиссара полиции, злоумышленник начал стрелять еще в лобби здания, после чего поднялся на лифте на 33-й этаж, где продолжил вести огонь, а затем покончил с собой. Она отметила, что из лифта, который вызвал Тамура, вышла женщина — и он дал ей «пройти мимо него целой и невредимой».

В свою очередь мэр города Эрик Адамс заявил, что в результате стрельбы не выжили четыре человека, включая сотрудника полиции.

На днях в общежитии университета Нью-Мексико в Альбукерке в США произошла стрельба. Неизвестным были ранены два человека, одного из них спасти не удалось, другой получил не угрожающие здоровью ранения.

Ранее в США притворившийся полицейским мужчина расстрелял политиков-демократов.

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