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Неизвестный устроил стрельбу в Нью-Йорке, шесть человек получили ранения

Не менее шести человек пострадали в результате стрельбы в центре Манхэттена
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Jeenah Moon/Reuters

По меньшей мере шесть человек получили огнестрельные ранения в результате стрельбы в центре Манхэттена в Нью-Йорке. Об этом сообщил телеканал FOX5 со ссылкой на источники в полиции.

Стрельба произошла в районе 51-й улицы и Парк-авеню. Преступник открыл огонь в вестибюле офисного здания, в котором размещаются инвестиционная компания Blackstone и штаб-квартира НФЛ.

Среди пострадавших — офицер полиции. Предполагаемый стрелок был замечен с винтовкой типа AR-15. Сотрудники полиции Нью-Йорка и департамента шерифа в защитной экипировке пытаются его задержать.

На видео, снятом сотрудником телеканала FOX5, видно, как несколько офицеров несут одного из пострадавших, а другие сотрудники оказывают помощь человеку, лежащему на земле.

Причины произошедшего пока неизвестны.

28 июля сообщалось, что несколько человек пострадали при стрельбе рядом с казино Grand Sierra Resort города Рино (штат Невада, США). Стрелявший был задержан и находится в больнице.

Ранее в Петербурге арестовали подозреваемого в стрельбе из лука на заводе.

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