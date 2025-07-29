В южной части Тихого океана произошло землетрясение магнитудой 6,9

В южной части Тихого океана у берегов принадлежащего Австралии острова Маккуори произошло землетрясение магнитудой 6,9. Об этом сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр землетрясения находился примерно в 1600 километрах от побережья новозеландского острова Южный. Подземные толчки произошли на глубине 10 километров. Сведений о разрушениях и пострадавших нет. Угроза цунами не объявлялась.

28 июля сообщалось, что землетрясение магнитудой 5,2 произошло в 99 километрах от Петропавловска-Камчатского. Эпицентр сейсмического явления залегал на глубине 52 километра.

В этот же день в районе Хидака на севере японского острова Хоккайдо произошло землетрясение магнитудой 5,3.

26 июля землетрясение магнитудой 5,8 произошло у берегов Индонезии.

Ранее стало известно, что система Google из-за ошибки не предупредила 10 млн человек о мощном землетрясении.