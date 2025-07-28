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На севере Японии произошло землетрясение

Национальное метеоуправление: на севере Японии произошло землетрясение
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Uwe Anspach/Global Look Press

В районе Хидака на севере японского острова Хоккайдо произошло землетрясение магнитудой 5,3. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на национальное Метеорологическое управление страны.

Отмечается, что очаг находился на глубине 50 км. О пострадавших и разрушениях информации нет, транспорт в районе сейсмособытия работает штатно.

До этого украинское издание «Страна.ua» сообщало, что сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 2,9 в Полтавской области.

Подземные толчки произошли 27 июля в районе поселка Старыe Санжары. Эпицентр находился на глубине 7,1 км. Отмечается, что жители региона не ощутили сейсмособытие.

21 июля стало известно, что компания Google превратила глобальную сеть Android-смартфонов в мощную систему обнаружения землетрясений, которая уже отправила миллионам людей в 98 странах мира предупреждения, давая им время, чтобы найти укрытие.

Ранее власти Камчатки сообщили о трещинах в зданиях медицинских учреждений после землетрясения.

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