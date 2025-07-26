У берегов Индонезии произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у берегов Индонезии, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

По данным центра, подземные толчки были зафиксированы в 152 км к северо-западу от города Тернате. В городе проживают более 100 тысяч человек.

Отмечается, что очаг залегал на глубине 60 км.

До этого Telegram-канал «Камчатка №1» сообщал, что жители Камчатки ощутили землетрясение магнитудой 5,2.

По информации Камчатского филиала «Единой геофизической службы Российской академии наук», очаг залегал залегал на глубине 20,6 км.

Также главное управление МЧС России по Камчатскому краю рекомендовало не посещать Авачинский вулкан, а также Безымянный, Шивелуч, Ключевской в связи с повышенной активностью исполинов.

Ранее власти Камчатки сообщили о трещинах после землетрясения в зданиях медицинских учреждений.