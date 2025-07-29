Стало известно, что исполнители теракта в «Крокус Сити Холле» использовали псевдонимы

Напавшие на концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске террористы не знали имен друг друга и из-за конспирации пользовались псевдонимами. Об этом со ссылкой на материалы уголовного дела сообщает РИА Новости.

По данным следствия, члены террористической организации использовали в разговорах между собой сленг, друг друга именовали по прозвищам и вымышленным именам. При этом они часто не знали настоящих имен своих подельников.

28 июля сообщалось, что соучастники исполнителей террористического акта в «Крокус Сити Холл» планировали совершить взрыв в развлекательном центре в дагестанском городе Каспийске.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта 2024 года перед концертом группы «Пикник». Нападавшие открыли огонь по зрителям и подожгли концертный зал. Несовместимые с жизнью ранения получили 145 человек, пострадали более 500. Террористы скрылись, но были пойманы на границе с Украиной.

Ранее стало известно, что напавшие на «Крокус» террористы обучались в Турции.