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В Ростовской области остановили движение поездов после падения БПЛА

РЖД: на перегоне в Ростовской области приостановлено движение поездов
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Depositphotos

На перегоне Лихая — Замчалово в Ростовской области приостановлено движение поездов из-за повреждения контактной сети после падения украинского беспилотника. Об этом сообщается в Telegram-канале РЖД.

На железной дороге задержаны более 50 дальних поездов, а часть пригородных электричек отменена.

По информации РЖД, железнодорожники начали восстанавливать контактную сеть. Пассажиры задерживающихся поездов получают воду, а если задержка длится более четырех часов — питание.

В ночь на 19 июля губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал, что в регионе несколько домов загорелись в результате атаки беспилотников. По информации губернатора региона, несколько частных домов загорелись в микрорайоне Лиховской Каменска-Шахтинского. Предварительно, ранения получил один человек. Его госпитализировали.

В Донецке Ростовской области в результате падения беспилотника начался ландшафтный пожар.

Ранее Собчак рассказала о ситуации в аэропорту во время массовой атаки БПЛА на Москву.

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