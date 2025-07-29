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В Ростовской области произошел ландшафтный пожар

МЧС: ландшафтный пожар в Ростовской области локализован на 25 гектарах
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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В Каменском районе Ростовской области произошел ландшафтный пожар. Об этом со ссылкой на главное управление МЧС по региону сообщает РИА Новости.

Пожар начался днем 28 июля на хуторе Филиппенков. Огонь распространился на территорию в 25 гектаров. К 23:00 мск пожар удалось локализовать.

В тушении пожара участвуют около 40 человек, 13 единиц специальной техники и вертолет Ми-8.

28 июля сообщалось, что в Якутии тушат лесные пожары на площади 16 тысяч гектаров. В регионе действуют 23 лесных пожара и 3 ландшафтных. К тушению привлекли 324 специалиста.

22 июля в Туве приняли решение ввести режим чрезвычайной ситуации на территории всей республики для борьбы с лесными пожарами. По словам главы Тувы Владислава Ховалыга, днем ранее его коллеги из Чеди-Хольского, Тес-Хемского и Каа-Хемского кожуунов ввели режим ЧС муниципального характера. Он отметил, что режим будет снят, когда ситуация с лесными пожарами нормализуется. Ситуацию осложняют сухая жаркая погода и отсутствие продолжительных осадков.

Ранее россиян предупредили о новых природных катаклизмах.

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