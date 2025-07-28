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В Якутии тушат лесные пожары на площади более 15 тысяч гектаров

В Якутии ликвидируют лесные пожары на площади 16 тысяч гектаров
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Официальный канал Министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия)

В Республике Саха (Якутия) тушат лесные пожары на площади 16 тысяч гектаров. Об этом сообщили в Telegram-канале министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства региона.

«За прошедшие сутки в Якутии силами огнеборцев было ликвидировано 7 лесных пожаров общей площадью, пройденной огнем, 400,2 гектара. Пожары были потушены на территории Верхоянского, Кобяйского, Сунтарского и Усть-Майского районов», — сказано в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, всего в регионе на данный момент действуют 23 лесных пожара и 3 ландшафтных. К тушению привлекли 324 специалиста.

22 июля в Туве приняли решение ввести режим чрезвычайной ситуации на территории всей республики для борьбы с лесными пожарами. По словам главы Тувы Владислава Ховалыга, днем ранее его коллеги из Чеди-Хольского, Тес-Хемского и Каа-Хемского кожуунов ввели режим ЧС муниципального характера. Он отметил, что режим будет снят, когда ситуация с лесными пожарами нормализуется. Ситуацию осложняет сухая жаркая погода и отсутствие продолжительных осадков.

Ранее в Орегоне произошел самый крупный в этом году природный пожар в США.

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