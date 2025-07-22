На всей территории Тувы ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

В Туве приняли решение ввести режим чрезвычайной ситуации на территории всей республики для борьбы с лесными пожарами. Об этом сообщил глава Тувы Владислав Ховалыг в своем Telegram-канале.

«Сосредоточим все силы и средства, чтобы не допустить массового распространения лесных пожаров. В том числе планируем привлечь федеральную помощь», — заявил он.

По словам Ховалыга, днем ранее его коллеги из Чеди-Хольского, Тес-Хемского и Каа-Хемского кожуунов ввели режим ЧС муниципального характера. Он отметил, что режим будет снят, когда ситуация с лесными пожарами нормализуется. По его словам, ситуацию осложняет сухая жаркая погода и отсутствие продолжительных осадков.

Глава Тувы добавил, что на данный момент на территории республики действует восемь лесных пожаров на площади 275,2 га, локализовано 2 пожара на площади 15 га. Он призвал жителей отнестись к ограничительным мерам с понимаем и призвал соблюдать правила пожарной безопасности в лесах.

До этого из-за жаркой погоды на всей территории Карелии введен особый противопожарный режим. По словам губернатора республики Артура Парфенчикова, запрещается использовать открытый огонь на землях любых категорий, а за невыполнение этого требования гражданам грозит штраф от 40 до 50 тыс. руб., юридическим лицам – от 600 тыс. до 1 млн рублей.

Ранее в Орегоне произошел самый крупный в этом году природный пожар в США.