На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Поток туристов в Анапу резко упал после разлива мазута

В Анапе количество туристов упало на 76% в сравнении с прошлым годом
true
true
true
close
Пресс-служба АТОР

В Анапе на 76% снизилось количество отдыхающих в сравнении с 2024 годом, заявил в ходе совещания с представителями санаторно-курортного комплекса города губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба администрации региона.

«Мы находимся в разгаре летнего сезона, но сейчас в Анапе отдыхают всего менее 24 тысяч человек, когда в прошлом году было около 100 тысяч туристов. <...> Средняя заполняемость [отелей] — около 30%», — сказал глава края.

Он назвал сложившуюся в туристической отрасли ситуацию серьезной проблемой и отметил, что власти намерены помочь представителям бизнеса справиться с трудностями.

В конце июня сообщалось, что туристы, заселяющиеся в гостиницы и санатории Анапы и Темрюкского района, с 25 июня должны подписывать письменное извещение о том, что ознакомлены с запретом на купание и проинформированы о закрытых пляжах.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Как заявили в Росморречфлоте, инцидент произошел из-за шторма. В результате инцидента почти 3,8 тысячи тонн мазута вылились в Черное море.

Ранее сообщалось, что водолазы МЧС спасли женщину при очистке Черного моря от мазута.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами