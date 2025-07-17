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Водолазы МЧС спасли женщину при очистке Черного моря от мазута

МЧС: задействованные в очистке Черного моря от мазута специалисты спасли женщину
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МЧС России

На Кубани задействованные в очистке Черного моря от мазута специалисты спасли женщину, которой стало плохо на берегу, заявили в пресс-службе МЧС России. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что женщину без сознания на берегу реки Можепсин заметил очевидец и сообщил об этом спасателям.

В МЧС подчеркнули, что водолазы из ведомственного Северо-Кавказского регионального поисково-спасательного отряда провели женщине сердечно-легочную реанимацию, она пришла в сознание, а после ее состояние стабилизировал врач.

До этого врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что мазутный песок с полигона в Семикаракорском районе Ростовской области увозят обратно в Краснодарский край.

Утром 15 декабря прошлого года танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в Керченском проливе. Как заявили в Росморречфлоте, инцидент произошел из-за шторма. По информации МЧС, в результате инцидента почти 3,8 тыс. тонн мазута вылились в Черное море.

По данным ведомства, в результате аварии один из кораблей получил повреждения и сел на мель. Второе судно, в свою очередь, легло в дрейф. Позже на месте происшествия зафиксировали разлив нефтепродуктов.

Ранее в Анапе ликвидировали новые мелкие выбросы нефтепродуктов.

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