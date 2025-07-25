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Количество атак дронов ВСУ на Энергодар увеличилось

Мэр Энергодара Пухов: количество атак беспилотников ВСУ на город увеличилось
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Reuters

Количество атак украинских беспилотников на Энергодар (Запорожская область) увеличилось. Об этом сообщил глава администрации города Максим Пухов, передает РИА Новости.

«Если говорить об атаках БПЛА, то они [происходят] постоянно. За последние две недели фиксируем активизацию ударов дронов по инфраструктуре», — сказал он.

По его словам, за последнюю неделю удары наносились преимущественно по вышкам и антеннам сотовой связи. Пухов отметил, что в связи с атаками ситуация в городе напряженная.

До этого губернатор Запорожской области Евгений Балицкий призвал жителей воздержаться от поездок на автомобилях в Энергодар и Пологовский округ в связи с риском новых Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее на всей территории Запорожской области отключили свет.

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Атаки БПЛА на Россию
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