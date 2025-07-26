Инспекторам МАГАТЭ показали места ударов ВСУ по Запорожской АЭС

Инспекторам Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС было продемонстрировано место удара беспилотного летательного аппарата (БПЛА) по пожарной части, а также места, где Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали город Энергодар. Об этом сообщила пресс-служба ЗАЭС в своем Telegram-канале.

«Сегодня сотрудники Запорожской атомной электростанции провели инспекторов Международного агентства по атомной энергии, находящихся на станции, по местам вчерашних атак», — отметили в пресс-службе.

Уточняется, что представителям МАГАТЭ были продемонстрированы последствия удара, нанесенного по пожарной части ЗАЭС, куда выезжали сотрудники Министерства чрезвычайных ситуаций для ликвидации последствий первой атаки, а также места ударов, нанесенных в городе Энергодар, в результате которых пострадали мирные жители.

Накануне украинский БПЛА сбросил боеприпас на стоянку, расположенную возле пожарной части Запорожской АЭС, что привело к возникновению пожара и повреждению нескольких автомобилей. Позднее украинские войска произвели артиллерийский обстрел города Энергодар. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в результате обстрелов пострадали четыре мирных жителя, еще двое получили ранения.

Глава Запорожской области Евгений Балицкий обратился к жителям с настоятельной рекомендацией отказаться от поездок на автомобилях в Энергодар и Пологовский округ. Эта мера связана с возросшей угрозой новых ударов со стороны ВСУ.

Ранее количество атак дронов ВСУ на Энергодар увеличилось.