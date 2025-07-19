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В окрестностях города-спутника Запорожской АЭС загорелся лес

Лесной пожар произошел в окрестностях Энергодара в Запорожской области
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ФБУ «Авиалесоохрана»/РИА Новости

Огонь охватил лес в районе Энергодара, который является городом-спутником Запорожской атомной электростанции (АЭС). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на директора по коммуникациям инфраструктурного объекта Евгению Яшину.

«Лес загорелся в окрестностях Энергодара, ближе к Каменке-Днепровской», — рассказала она.

Яшина добавила, что угроза для Запорожской АЭС отсутствует.

Также ситуацию в своем Telegram-канале прокомментировал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов. Он отметил, что лесной пожар происходит на въезде в Энергодар. В связи с этим пользоваться ведущей к нему дорогой опасности.

В заявлении говорится, что жителям города пока рекомендуется использовать альтернативный маршрут для въезда в Энергодар через село Примерное.

13 июля стало известно о возгорании на территории Мартыновского лесничества в Ростовской области. На следующий день в региональном управлении МЧС РФ рассказали, что сотрудники экстренных служб локализовали пожар на площади 67,5 гектара. Всего к тушению огня привлекли 157 специалистов и 73 единицы техники.

Ранее в Турции мужчина устроил крупный лесной пожар, пытаясь уничтожить клеща.

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