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В России закроют 20 пунктов пропуска на границе с Украиной

Россия с 1 августа официально закрывает 20 пунктов пропуска с Украиной
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Правительство России решило с 1 августа официально закрыть 20 пунктов пропуска, которые действовали ранее по соглашению с Украиной. Соответствующий документ подписал премьер России Михаил Мишустин, он опубликован на портале правовых актов.

«Закрыть с 1 августа пункты пропуска через государственную границу РФ, установленные в соответствии с соглашением между правительством России и правительством Украины о пунктах пропуска через госграницу между РФ и Украиной от 8 февраля 1995 г., по перечню согласно приложению», — говорится в документе.

В списке — 7 железнодорожных и 13 автомобильных пунктов. Кроме того, в документе указаны пограничные переходы, которые с 2022 года перестали находиться на границе с Украиной по итогам воссоединения с Российской Федерацией по результатам референдумов Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей.

До этого заместитель председателя Госпродпотребслужбы Украины Вадим Чайковский заявил, что Россия виновата в нашествии саранчи в стране.

Ранее Трамп оценил перспективы достижения сделки с Россией по Украине.

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