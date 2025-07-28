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На Украине обвинили Россию в нашествии саранчи

Госпродпотребслужба Украины обвинила Россию в нашествии саранчи на страну
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Depositphotos

Заместитель председателя Госпродпотребслужбы Украины Вадим Чайковский заявил в интервью Latifundist, что Россия виновата в нашествии саранчи в стране.

«Нашествие саранчи — следствие экоцида России против Украины. Да и не только против Украины, но и против всего мира», — сказал Чайковский.

По его словам, в период с 2022 по 2025 годы больше всего вредителей были замечены в регионах, где ведутся боевые действия.

25 июля украинское издание «Телеграф» сообщало, что в Киеве началось нашествие саранчи. По данным журналистов, крупные массы насекомых перемещаются из региона в регион, терроризируя Днепропетровскую, Одесскую и Запорожскую области. За день рой пролетает около 20 км.

Бывший помощник президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявлял, что прилет саранчи из Египта на Украину может обернуться для Украины продовольственной катастрофой уже этой зимой.

По словам экс-советника, Запорожье и Запорожская область полностью накрыты «роем египетской саранчи». Соскин пояснил, что насекомые прибыли со стороны Каховского моря.

Ранее ученые выяснили, обладает ли саранча «разумом роя».

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