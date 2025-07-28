Американец устроил стрельбу в казино и сам попал в больницу

AP: несколько человек пострадали при стрельбе в американском казино

Рядом с казино Grand Sierra Resort города Рино (штат Невада, США) произошла стрельба. Подробности сообщило агентство Associated Press (AP).

«Состояние пострадавших [при стрельбе] пока не известно, сообщил представитель полиции Рино Крис Джонсон. Стрелявший [задержан и] находится в больнице», — говорится в материале.

В шерифском управлении округа Уошо уточнили, что в перестрелке с преступником участвовал полицейский.

Grand Sierra Resort — одно из крупнейших казино на севере Невады. Оно расположено неподалеку от международного аэропорта Рино-Тахо. Помимо игорного заведения, в здании находится отель на 2 тысячи номеров.

25 июля AP писало о том, что в общежитии университета Нью-Мексико в Альбукерке в США произошла стрельба. Были ранены два человека, одного из них спасти не удалось, другой получил не угрожающие здоровью ранения.

Подозреваемым оказался 18-летний Джон Фуэнтес. По предварительным данным, в момент, когда молодой человек открыл огонь, он находился в комнате общежития вместе с еще тремя людьми.

Ранее вооруженный человек устроил стрельбу в церкви в США.