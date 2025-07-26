Подозреваемый в стрельбе в университете Нью-Мексико задержан

Полиция Нью-Мексико задержала подозреваемого в стрельбе в общежитии местного университета. Об этом сообщается на странице ведомства в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Сообщается, что подозреваемым оказался 18-летний Джон Фуэнтес. По предварительным данным, в момент, когда молодой человек открыл огонь, он находился в комнате университетского общежития вместе с еще тремя людьми.

«Примерно в 14.30 (в 23.30 мск. — «Газета.Ru») Фуэнтес был обнаружен и задержан полицией штата Нью-Мексико в округе Валенсия», — говорится в сообщении.

В пятницу, 25 июля, издание Associated Press писало о том, что в общежитии университета Нью-Мексико в Альбукерке в США произошла стрельба. Неизвестным были ранены два человека, одного из них спасти не удалось, другой получил не угрожающие здоровью ранения.

После инцидента студентов университета попросили оставаться в укрытиях на местах. Проход на кампус университета был закрыт. Предполагалось, что злоумышленник может оставаться на его территории.

Всего в университете Нью-Мексико обучаются 23 тыс. студентов.

Ранее подозреваемого в стрельбе из лука на заводе отправили под стражу.