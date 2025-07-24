На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,2

Жители Камчатки ощутили землетрясение магнитудой 5,2. Об этом сообщает Telegram-канал «Камчатка №1».

По информации Камчатского филиала «Единой геофизической службы Российской академии наук», очаг залегал залегал на глубине 20,6 км.

До этого главное управление МЧС России по Камчатскому краю рекомендовало не посещать Авачинский вулкан, а также Безымянный, Шивелуч, Ключевской в связи с повышенной активностью исполинов.

С 20 по 22 июля были зафиксированы парогазовые выбросы на высоту до 300 метров над кратером вулкана, в его западной части было отмечено свечение от высокотемпературного вулканического газа.

Накануне сообщалось, что на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,5.

Подземные толчки были зафиксированы в 108 километрах к юго-востоку от Петропавловска-Камчатского. Эпицентр землетрясения находился на глубине в 59 километров.

Ранее власти Камчатки сообщили о трещинах в зданиях медицинских учреждений после землетрясения.