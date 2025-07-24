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МЧС выпустило предупреждение о вулканах на Камчатке

МЧС рекомендует не посещать вулканы Камчатки из-за их повышенной активности
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Serguei Fomine/Russian Look/Global Look Press

Спасатели из-за повышенной активности исполинов рекомендуют не посещать Авачинский вулкан, а также Безымянный, Шивелуч, Ключевской. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главное управление МЧС России по Камчатскому краю.

В ведомстве подчеркнули, что изменение активности Авачинского вулкана связано с повышенной сейсмичностью в Тихом океане.

С 20 по 22 июля были зафиксированы парогазовые выбросы на высоту до 300 метров над кратером вулкана, в его западной части было отмечено свечение от высокотемпературного вулканического газа.

Накануне сообщалось, что на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,5.

Подземные толчки были зафиксированы в 108 километрах к юго-востоку от Петропавловска-Камчатского. Эпицентр землетрясения находился на глубине в 59 километров.

20 июля в акватории у Петропавловска-Камчатского произошла серия землетрясений. По оценкам специалистов, самые сильные толчки достигали 7,6 балла.

Ранее вблизи Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,5.

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