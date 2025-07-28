В Астрахани ввели режим ЧС в районе частичного обрушения дома

В Астрахани на месте частичного обрушения пятиэтажного дома ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора региона Игоря Бабушкина.

«Городскими властями принято решение о введении режима чрезвычайной ситуации муниципального уровня, что дает право получить жителям выплаты в объеме 15 675 рублей», — сказал он.

Он отметил, что также из бюджета города будут выделены средства на компенсацию полностью или частично утраченного имущества жителей.

28 июля в Астрахани обрушилась часть многоквартирного жилого дома. Спасатели разбирают конструкции и эвакуируют жильцов. Инцидент произошел на улице Ляхова, 6. По информации МЧС России, обрушилась часть квартир с первого по пятый этажи без последующего возгорания.

ТАСС сообщало, что причиной обрушения подъезда в жилом доме в Астрахани, предварительно, мог стать взрыв газа. Позже эту версию опровергли.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту инцидента. Пострадали три человека, продолжается разбор завалов и поиск людей под обломками. Дом признали аварийным еще шесть лет назад, но расселение началось только в 2025 году. Жильцы не раз жаловались на затопление подвала, трещины в стенах и проседающий фундамент. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее появилось видео с места обрушения подъезда в Астрахани.