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Молдавский олигарх дал согласие на экстрадицию в Кишинев

Адвокат Рогак: бизнесмен Плахотнюк дал согласие на экстрадицию в Молдавию
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Мирослав Ротарь/Sputnik/РИА Новости

Молдавский олигарх Владимир Плахотнюк дал согласие на экстрадицию из Греции в Молдавию. Об этом рассказал его адвокат Лучиан Рогак, передает РИА Новости.

«Владимир Плахотнюк официально подал запрос, в котором он безоговорочно соглашается на экстрадицию в Республику Молдова», - сообщил Рогак.

По словам адвоката, запрос был адресован компетентным судебным органам Греции и подтверждает готовность бизнесмена открыто сотрудничать с международным судебным процессом в целях скорейшего и оперативного разрешения разбирательств.

Кроме того, Рогак заявил, что судебное разбирательство продолжится в соответствии с применимыми международными нормами. Окончательное решение, уточнил адвокат, будут принимать компетентные органы Греции.

До этого прокуратура Молдавии направила Афинам запрос об экстрадиции бывшего лидера Демократической партии республики Владимира Плахотнюка, подозреваемого в ряде тяжких преступлений, в частности, в создании и руководстве преступной организацией, а также мошенничестве в особо крупных размерах и отмывании денежных средств.

22 июля депутат молдавского парламента Богдан Цырдя заявил, что причиной ареста беглого молдавского олигарха Плахотнюка стали его попытки вмешаться в электоральный процесс в республике.

Ранее полиция Молдавии задержала лидера партии «Шанс» Алексея Лунгу.

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