Лидер партии «Шанс» Лунгу задержан во время протеста против властей Молдавии

Полиция Молдавии задержала лидера партии «Шанс» Алексея Лунгу на акции протеста против давления Кишинева на блок «Победа». Об этом сообщил молдавский телеканал М-24, передает ТАСС.

Отмечается, что задержания прошли у здания Апелляционной палаты Кишинева. Прибывшие на место политики опротестовали отказ Центральной избирательной комиссии зарегистрировать «Победу» для участия в парламентских выборах.

По данным телеканала, силовики буквально тащили Лунгу к машине, чтобы задержать, и тому стало плохо.

Партия «Шанс» которую возглавляет Лунгу, входит в блок «Победа».

Накануне сообщалось, что бывшего председателя Демократической партии Молдавии Владимира Плахотнюка задержали в Греции.

В марте сообщалось, что президент Молдавии Майя Санду рассматривает возможность лишения гражданства Плахотнюка, а также бывшего лидера ликвидированной партии «Шор» Илана Шора. В отношении обоих политиков в республике возбуждены уголовные дела по обвинению в совершении преступлений против государства и хищении денег.

Ранее молдавская оппозиция выступила за партнерство с Россией.