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Полиция Молдавии задержала лидера партии «Шанс» Алексея Лунгу

Лидер партии «Шанс» Лунгу задержан во время протеста против властей Молдавии
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Exclusiv Media/YouTube

Полиция Молдавии задержала лидера партии «Шанс» Алексея Лунгу на акции протеста против давления Кишинева на блок «Победа». Об этом сообщил молдавский телеканал М-24, передает ТАСС.

Отмечается, что задержания прошли у здания Апелляционной палаты Кишинева. Прибывшие на место политики опротестовали отказ Центральной избирательной комиссии зарегистрировать «Победу» для участия в парламентских выборах.

По данным телеканала, силовики буквально тащили Лунгу к машине, чтобы задержать, и тому стало плохо.

Партия «Шанс» которую возглавляет Лунгу, входит в блок «Победа».

Накануне сообщалось, что бывшего председателя Демократической партии Молдавии Владимира Плахотнюка задержали в Греции.

В марте сообщалось, что президент Молдавии Майя Санду рассматривает возможность лишения гражданства Плахотнюка, а также бывшего лидера ликвидированной партии «Шор» Илана Шора. В отношении обоих политиков в республике возбуждены уголовные дела по обвинению в совершении преступлений против государства и хищении денег.

Ранее молдавская оппозиция выступила за партнерство с Россией.

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