Генпрокуратура контролирует расследование по делу рухнувшего дома в Астрахани

ГП: ход уголовного дела по факту обрушения дома в Астрахани на контроле

Генеральная прокуратура России контролирует расследование уголовного дела по факту обрушения многоквартирного дома в Астрахани. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В ходе проверочных мероприятий будет дана оценка полноте принятых мер по обеспечению безопасных условий проживания граждан и деятельности уполномоченных органов и должностных лиц»‎, — сказано в сообщении.

В нем также говорится, что сотрудники надзорного ведомства ориентированы на оперативное оказание людям необходимой помощи, в том числе это касается их размещения в пунктах временного размещения.

До этого глава Астраханской области Игорь Бабушкин по итогам заседания оперативного штаба сообщил, что в рухнувшем доме из 131 помещения 94 были расселены еще до ЧП. Остальные расселились в данный момент. Пункт временного размещения развернули в здании школы. По данным главы региона, в результате случившегося никто не пострадал.

ТАСС сообщало, что причиной обрушения подъезда в жилом доме в Астрахани, предварительно, мог стать взрыв газа. Позже эту версию опровергли.

Как сообщали в МЧС РФ, обрушилась часть квартир с первого по пятый этажи без последующего возгорания.

Ранее стало известно, что жители обрушившегося дома в Астрахани пытались продать квартиры за бесценок.