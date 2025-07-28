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Пособницу Эпштейна могут перевести из тюрьмы из-за риска для жизни

Daily Mail: пособницу Эпштейна Максвелл хотят перевести из тюрьмы
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Reuters 

Бизнесвумен Гислейн Максвелл, которая отбывает срок по делу финансиста Джеффри Эпштейна, собираются перевести из тюрьмы из-за рисков для ее безопасности. Об этом пишет газета Daily Mail со ссылкой на источник.

«Вероятно, ее очень скоро переместят ради ее же безопасности. Они не хотят, чтобы с ней произошло то же, что с Эпштейном», — говорится в материале.

Отмечается, что в последние две недели число угроз в адрес Максвелл и других причастных к делу Эпштейна лиц выросло «в геометрической прогрессии». Их получил даже заместитель генпрокурора Соединенных Штатов Тодд Бланш.

В июле издание Mirror писало о том, что президент США Дональд Трамп опасается того, что его знакомая Максвелл раскроет подробности связи американского лидера с Эпштейном. В публикации отмечалось, что Максвелл и Трамп связывали приятельские отношения, их часто видели вместе на светских мероприятиях в 1990-х и 2000-х годах. Издание подчеркивает, что сам президент США признавал факт знакомства с Максвелл.

Позднее Трамп рассказал о своем праве помиловать сообщницу Эпштейна.

Джеффри Эпштейн обвинялся в том, что в период с 2002 по 2005 годы организовывал визиты в свой дом в Нью-Йорке на Манхэттене, а также на свой личный остров десятков несовершеннолетних девушек — при этом следствие установило, что самой младшей из приглашенных девушек было 14 лет. В августе 2019 года финансиста нашли в полубессознательном состоянии в тюремной камере, но спасти его не удалось.

Ранее сообщалось, что Трамп столкнулся с политическим кризисом из-за дела Эпштейна.

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