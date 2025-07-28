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Стало известно, что Маск фигурирует в документах по делу Эпштейна

Daily Mail: Илон Маск и его брат Кимбал фигурируют в документах по делу Эпштейна
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Global Look Press

Имена американского миллиардера Илона Маска и его брата Кимбала фигурируют в документах, связанных с финансистом Джеффри Эпштейном, которого обвиняли в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Об этом сообщает британская газета Daily Mail со ссылкой на источник, знакомый с ходом допроса пособницы Эпштейна Гислейн Максвелл.

По словам собеседника издания, все началось, когда Маск повздорил с президентом США Дональдом Трампом, а затем опубликовал в социальной сети X пост о том, что глава Белого дома якобы препятствует обнародованию всех документов по делу Эпштейна, как своего рода «прикрытие».

«Что ж, Илон (фигурирует. – прим. ред.) там, как и его брат», — сказал источник.

Он добавил, что всего существует «по меньшей мере пять миллионов документов», связанных с делом финансиста.

Издание The Wall Street Journal писало, что Трамп два десятилетия назад отправил Джеффри Эпштейну на 50-летие послание с рисунком обнаженной женщины. Американский лидер назвал публикацию фейком и пригрозил WSJ судом. За главу Белого дома вступился Маск, отношения которого с республиканцем несколько охладели в последние месяцы. Что известно о скандале вокруг обвинения Трампа в связях с Эпштейном — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что Трамп столкнулся с политическим кризисом из-за дела Эпштейна.

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