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Трамп столкнулся с политическим кризисом из-за дела Эпштейна

WP: Трамп столкнулся с самым сложным политическим кризисом из-за дела Эпштейна
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Today/YouTube

Президент США Дональд Трамп столкнулся с тяжелым политическим кризисом из-за дела финансиста Джеффри Эпштейна, которого обвиняли в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Об этом пишет газета Washington Post (WP).

«Волна критики охватила все три ветви власти, предоставив демократам новую линию атаки и оставив Трампа в затруднительном положении, чтобы справиться с самым сложным политическим кризисом, с которым он столкнулся с момента возвращения в Белый дом», — говорится в материале.

По данным издания, в течение нескольких недель после публикации материалов по делу Эпштейна, Трамп почти каждый день разговаривал по телефону с генпрокурором США Пэм Бонди.

8 июля издание Mirror писало о том, что президент США опасается того, что его знакомая Максвелл раскроет подробности связи американского лидера с финансистом. В публикации отмечалось, что Максвелл и Трамп были приятелями, их часто видели вместе на светских мероприятиях в 1990-х и 2000-х годах. Издание подчеркивает, что сам президент США признавал факт знакомства с Максвелл.

Газета The Wall Street Journal утверждает, что Дональд Трамп два десятилетия назад отправил педофилу Джеффри Эпштейну на 50-летие послание с рисунком обнаженной женщины. Президент США назвал публикацию фейком и пригрозил WSJ судом. Неожиданно за главу Белого дома вступился Илон Маск, отношения которого с республиканцем несколько охладели в последние месяцы. Что известно о скандале вокруг обвинения Трампа в связях с Эпштейном — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США узнали, что Билл Клинтон поздравлял Эпштейна с юбилеем.

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