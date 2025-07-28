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В Астрахани создали оперативный штаб после частичного обрушения пятиэтажки

Губернатор Бабушкин: в Астрахани создали оперштаб после обрушения подъезда
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МЧС России

В Астрахани создали оперативный штаб после обрушения подъезда в жилом доме. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин в своем Telegram-канале.

По его данным, в 12:12 (11:12 по мск — прим. ред.) в дежурный пункт МЧС поступило обращение о частичном разрушении дома по адресу улица Ляхова, 6.

«Прибыл на место происшествия. В данный момент создан оперативный штаб, в состав которого вошли все оперативные службы, в том числе сотрудники министерства здравоохранения», — заявил Бабушкин.

По его словам, на месте инцидента работают спасатели. К проведению работ привлечено 96 специалистов и 28 единиц техники. На данный момент о пострадавших не сообщалось.

По данным МЧС, на месте происшествия объявляются минуты тишины. По данным ведомства, пострадали три человека.

До этого ТАСС со ссылкой на оперативные службы сообщил, что причиной обрушения подъезда в жилом доме в Астрахани, предварительно, мог стать взрыв газа. Собеседник агентства добавил, что более точная причина происшествия будет устанавливаться в ходе расследования.

Инцидент произошел в городе 28 июля.

Ранее появилось видео с места обрушения подъезда в Астрахани.

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