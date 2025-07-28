На доме в Петербурге появилась табличка, посвященная Ксении Собчак

«Фонтанка»: на доме в Петербурге установили табличку в честь Ксении Собчак

На 20-м доме на улице Кустодиева в Санкт-Петербурге неизвестные установили памятную табличку в честь журналистки и блогера Ксении Собчак. Об этом сообщила «Фонтанка».

На табличке указано, что Собчак провела в этом доме детство, и отмечается, что она прошла путь «от балетного класса Мариинки до президентской гоночной дорожки». Также авторы надписи называют телеведущую «женским лицом четвертой власти».

Как рассказал журналистам председатель правления жилищно-строительного кооператива Сергей Ткаченко, он давно добивался появления подобной таблички в память об отце Собчак, бывшем мэре Петербурга, но ему «не давали». Кто является автором памятной надписи журналистке, Ткаченко сказать не смог.

По информации издания, табличка провисела на фасаде всего пару дней, после чего ее обнаружили лежащей на земле.

В феврале в Петербурге прошли памятные мероприятия в честь Анатолия Собчака. Их посетил президент РФ Владимир Путин, который коротко пообщался с дочерью бывшего мэра Северной столицы и обнял ее на прощание.

Ранее Собчак рассказала о тревоге после сорванной попытки покушения на нее.