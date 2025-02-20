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Путин пообщался с Ксенией Собчак на концерте памяти ее отца

Путин обнял Ксению Собчак после концерта памяти Анатолия Собчака

Президент России Владимир Путин обнял журналистку Ксению Собчак после концерта памяти первого губернатора Санкт-Петербурга Анатолия Собчака, ее отца. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственного корреспондента.

Как сообщается, российский президент, с которым Анатолий Собчак работал вместе в мэрии Санкт-Петербурга в 90-е годы прошлого века, тепло попрощался после концерта со вдовой бывшего руководителя Людмилой Нарусовой и его дочерью Ксенией Собчак.

Также Владимир Путин пообщался с сыном журналистки Ксении Собчак и внуком первого губернатора Санкт-Петербурга Анатолия Собчака Платоном.

Первого петербургского мэра не стало 25 лет назад, 19 февраля 2000 года.

Анатолий Собчак возглавлял правительство Санкт-Петербурга и участвовал в разработке первой российской Конституции. Работал вместе с будущими президентами — Владимиром Путиным и Дмитрием Медведевым. В 1990-е годы годы он был непосредственным начальником нынешнего главы государства.

Ранее Ксения Собчак в юбке с перьями вышла на публику с Константином Богомоловым.

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