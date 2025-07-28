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Гособвинение запросило для питерских генералов МВД до 12 лет колонии

Обвинение запросило до 12 лет колонии питерским генералам МВД по делу о взятках
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Мария Девахина/РИА Новости

Гособвинение в ходе прений сторон попросило приговорить к срокам до 12 лет трех генералов МВД из Санкт-Петербурга Ивана Абакумова, Сергея Умнова и Алексея Семенова по делу о получении взяток. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Егора Золкина.

По словам защитника, Умнову запросили 12 лет лишения свободы, Абакумову и Семенову — 11 лет 6 месяцев и 11 лет соответственно.

Прокурор также потребовал оштрафовать генералов на сумму от 7 до 35 млн рублей и лишить их званий и государственных наград.

По данным обвинения, озвученным в суде, общая сумма взяток составила около 64 миллионов 650 тысяч рублей.

25 июля Володарский районный суд Брянска признал виновными по делу о получении взятки бывших заместителей губернатора Брянской области Татьяну Кулешову и Елену Егорову. Женщин приговорили к девяти годам лишения свободы, помимо этого Кулешовой назначили штраф в размере 10 млн рублей, тогда как Егоровой — около 8,1 млн рублей.

Ранее в Бурятии задержали министра по развитию транспорта.

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