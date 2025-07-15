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В Крыму двух чиновников будут судить по делу о взятке

В Крыму бывшего главу Красноперекопска будут судить по делу о взяточничестве
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В Крыму бывших главу и первого замглавы Красноперекопска будут судить по делу о взяточничестве. Об этом сообщает Следком Крыма и Севастополя в официальном Telegram-канале.

Они обвиняются в получении взятки и посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290, ч.4 ст. 291.1 УК РФ).

«‎Управлением по расследованию особо важных установлено, что в 2020 году между администрацией и коммерческой организацией были заключены муниципальные контракты на благоустройство общественных территорий города Красноперекопска на сумму свыше 89 млн. рублей», — сказано в сообщении.

Следователи выяснили, что действующий тогда мэр поручил своему первому заместителю, курирующему сферу строительства и благоустройства, указать директору этой фирмы на необходимость передать ему 1,52 млн рублей за принятие работ без замечаний и общее покровительство. На эти деньги глава города поручил купить ему автомобиль, что и было сделано. Машину мэр, как уточняется, зарегистрировал на родственника.

Факт коррупции установили сотрудники местного Управления Федеральной службы безопасности (ФСБ). Известно, что фигуранты признали вину. Правоохранители также наложили арест на предмет взятки — автомобиль.

Ранее стало известно, что начальницу отдела миграции на Кубани обвинили в помощи нелегалам.

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