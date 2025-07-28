В Астрахани развернули ПВР для жителей обрушившегося дома

Редькин: для жителей обрушившегося дома в Астрахани развернули ПВР на базе школы

В Астрахани на базе школы № 8 организовали пункт временного размещения (ПВР) для жителей частично обрушившегося дома. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Игорь Редькин.

«В нем (ПВР — прим. ред.) будет оказана вся необходимая помощь обратившимся, в том числе организовано питание», — заявил он.

По его словам, на данный момент на месте происшествия задействованы все службы города. Редькин добавил, что для разбора завалов будет привлечена спецтехника муниципальных предприятий Астрахани.

По предварительным данным, из здания эвакуировали 15 человек.

До этого глава Астраханской области Игорь Бабушкин по итогам заседания оперативного штаба сообщил, что в рухнувшем доме из 131 помещения 94 были расселены еще до ЧП. Остальные расселились в данный момент. По данным главы региона, в результате случившегося никто не пострадал.

При этом в МЧС сообщили, что в результате инцидента пострадали три человека и на месте частичного обрушения специалисты объявляют минуты тишины.

Ранее появилось видео с места обрушения подъезда в Астрахани.