Стало известно о пострадавших при обрушении дома в Астрахани

SHOT: в результате обрушения дома в Астрахани пострадали минимум три человека

В результате обрушения дома в Астрахани пострадали минимум три человека. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

«‎Минимум трое пострадали при обрушении дома в Астрахани. Их госпитализировали в Александро-Мариинскую областную больницу», — говорится в посте.

По данным канала, многоквартирный дом признали аварийным в 2019 году, расселять людей начали только в начале 2025 года.

28 июля в Астрахани обрушилась часть многоквартирного жилого дома. Спасатели разбирают конструкции и эвакуируют жильцов. Инцидент произошел на улице Ляхова, 6. По информации МЧС России, обрушилась часть квартир с первого по пятый этажи без последующего возгорания.

25 июля в 10-этажном жилом доме на улице Блинова в Саратове произошел взрыв газа. В результате в здании обрушилась часть углового подъезда на верхних этажах, разрушены 38 квартир. В Саратовской области ввели режим чрезвычайной ситуации.

По последним данным, всего пострадали 18 человек. Они направлены на амбулаторное лечение. При взрыве несовместимые с жизнью травмы получили семь человек, в том числе один ребенок.

Ранее жители Саратова рассказали «Газете.Ru» о ситуации сразу после взрыва в доме.